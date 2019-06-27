2019-06-27T03:34:13+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 27 июня будет 28-градусная жара

Синоптики обещают жаркий день теплым, южным ветром и температурой до плюс 27 градусов
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет жарко.Сегодня в городе будет жарко.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет солнечно, по области обещают жару до плюс 30 градусов, возможны небольшие дожди.

— В четверг, 27 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет плюс 26-28 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, по западу в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по северо-западу местами умеренные дожди. Ночью при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 25-30 градусов, ночная около плюс 12-17 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 27 градусов днем и до плюс 16 градусов ночью. Такая погода к выходным сменится небольшим похолоданием, в город снова вернутся дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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