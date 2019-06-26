«Пустые фантазии»: депутат высказался против большого сквера в микрорайоне «Щ»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-26T12:47:46+03:00

В Академгородке появились листовки с призывом Алексея Андреева голосовать за скверик, а не за сквер

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Новосибирцы спорят о сквере в Академгородке. Напомним, год назад горожане голосовали за главные проекты города, и эта зеленая зона вошла в десятку. Городские власти предложили варианты обустройства территории — у каждого свой бюджет, свои сроки исполнения, размеры сквера также отличаются. Депутат Алексей Андреев агитирует местных жителей не голосовать за большой сквер — площадью почти 5 гектаров, а выбрать вариант №1, который по площади почти в два раза меньше.

— Не все понимают возможности мэрии и существующие обстоятельства, нарочно или по незнанию предлагая неосуществимые варианты «больших» скверов на пять гектаров. Тем самым процесс окончательного решения по благоустройству района тормозится… Я за реальный сквер, а не за пустые фантазии! — Говорится в листовке депутата. — Пусть фантазии остаются фантазиями, а мы с вами будем гулять по новому скверу с нашими друзьями и детьми.

Между тем, как пишет Аcadem.info, строительство именно большого сквера неоднократно отстаивали на митингах и собраниях местные жители. Именно он позволит избежать стройки высотки или торгового центра на последнем не застроенном зеленом участке Академгородка.

Власти обещают проводить онлайн-голосование до 28 июня, в нем поучаствовали уже более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU