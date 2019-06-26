2019-06-26T12:47:46+03:00
Общество

«Пустые фантазии»: депутат высказался против большого сквера в микрорайоне «Щ»

В Академгородке появились листовки с призывом Алексея Андреева голосовать за скверик, а не за сквер
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Листовки, которые раздуют жителям Академгородка. Фото: https://academ.infoЛистовки, которые раздуют жителям Академгородка. Фото: https://academ.info
Изменить размер текста:

Новосибирцы спорят о сквере в Академгородке. Напомним, год назад горожане голосовали за главные проекты города, и эта зеленая зона вошла в десятку. Городские власти предложили варианты обустройства территории — у каждого свой бюджет, свои сроки исполнения, размеры сквера также отличаются. Депутат Алексей Андреев агитирует местных жителей не голосовать за большой сквер — площадью почти 5 гектаров, а выбрать вариант №1, который по площади почти в два раза меньше.

— Не все понимают возможности мэрии и существующие обстоятельства, нарочно или по незнанию предлагая неосуществимые варианты «больших» скверов на пять гектаров. Тем самым процесс окончательного решения по благоустройству района тормозится… Я за реальный сквер, а не за пустые фантазии! — Говорится в листовке депутата. — Пусть фантазии остаются фантазиями, а мы с вами будем гулять по новому скверу с нашими друзьями и детьми.

Между тем, как пишет Аcadem.info, строительство именно большого сквера неоднократно отстаивали на митингах и собраниях местные жители. Именно он позволит избежать стройки высотки или торгового центра на последнем не застроенном зеленом участке Академгородка.

Власти обещают проводить онлайн-голосование до 28 июня, в нем поучаствовали уже более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выглядит, словно окопы: на Монументе Славы приступили к реконструкции
«Реанимацию разворотило»: в аварии в центре Новосибирска пострадали люди
Не хватает шезлонга и очков: белых медвежат разморило на солнышке
Полицейских, которых штурмом брало УФСБ, осудили за кражу денег и торговлю вещдоками
Лучше не рисковать: 78 пассажиров не смогли улететь из Красноярска в Новосибирск из-за неисправного самолета
Балы выпускников - под охраной «Гвардии»!
Пуля попала в сердце: следователи ищут неизвестного, расстрелявшего ломбардщика в центре Новосибирска
«Распластались на березе»: в Новосибирске спасли двух подростков, зависших над пропастью
Подлечили чемпиона: Владимиру Тарасенко прооперировали колено
«Водитель вылетел на дорогу»: «Лада Ларгус» с лопнувшим колесом влетела в бетонную стену на Ипподромской
Погода на день в Новосибирске: 26 июня будет жарко
«Должность через суд»: учительницу русского языка затравила директор
Два миллиарда рублей дополнительно направят на социальную сферу в Новосибирской области
На платные парковки в Новосибирске вводят абонемент
«У вас не было несчастной любви?»: обиженный парень разгромил подъезд, где живет его девушка
До мурашек: фото, сделанные здесь, напоминают фильм ужасов
Стекла по всему салону: 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП автобуса с кроссовером
«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето
Детей обидели: под Новосибирском вместо поликлиники строят аптеку
«Боролся за жизнь носом кверху»: в Новосибирске спасли тонущего ежа
«Подошва от ботинок просто рассыпалась»: новосибирец рассказал, как снимал встречу выпускников в Припяти
«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска
С мигалками в роддом: полицейские помогли беременной сибирячке быстро проехать через весь Новосибирск