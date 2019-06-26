Выглядит, словно окопы: на Монументе Славы приступили к реконструкции
Жителям Ленинского района, да и просто гостям города не удастся в ближайшее время пройтись по дорожкам сквера Монумента Славы. А все потому, что рабочие там все перекопали — идет ремонт.
— На реконструкцию сквера Славы и Монумента Славы планируют потратить около 180 миллионов рублей. Ремонт мемориального комплекса попал в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и его, как объект, нуждающийся в ремонте, выбрали сами жители, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
После реконструкции в сквере появятся новые лавочки, светильники и урны.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В сквере пообещали оставить все существующие зеленые насаждения. Зато обновят прогулочные дорожки, заменят освещение, поставят новые архитектурные формы и ландшафтные композиции. Также в сквере поставят новые лавочки, светильники и урны.
Пока же перекопанный сквер выглядит устрашающе, словно он весь в окопах. Будем надеяться, новый облик сквера придется по душе жителям города.
На реконструкцию сквера планируют потратить около 180 миллионов рублей.Фото: Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU