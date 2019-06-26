2019-06-26T11:00:47+03:00
Общество

Выглядит, словно окопы: на Монументе Славы приступили к реконструкции

На Монументе Славы сейчас не погулять, там полным ходом идет реконструкция
Надежда ЯРКОВА
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В сквере полным ходом идет ремонт.В сквере полным ходом идет ремонт.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Жителям Ленинского района, да и просто гостям города не удастся в ближайшее время пройтись по дорожкам сквера Монумента Славы. А все потому, что рабочие там все перекопали — идет ремонт.

— На реконструкцию сквера Славы и Монумента Славы планируют потратить около 180 миллионов рублей. Ремонт мемориального комплекса попал в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и его, как объект, нуждающийся в ремонте, выбрали сами жители, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

После реконструкции в сквере появятся новые лавочки, светильники и урны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После реконструкции в сквере появятся новые лавочки, светильники и урны.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В сквере пообещали оставить все существующие зеленые насаждения. Зато обновят прогулочные дорожки, заменят освещение, поставят новые архитектурные формы и ландшафтные композиции. Также в сквере поставят новые лавочки, светильники и урны.

Пока же перекопанный сквер выглядит устрашающе, словно он весь в окопах. Будем надеяться, новый облик сквера придется по душе жителям города.

На реконструкцию сквера планируют потратить около 180 миллионов рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На реконструкцию сквера планируют потратить около 180 миллионов рублей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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