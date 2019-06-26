2019-06-26T10:12:32+03:00
Происшествия

«Реанимацию разворотило»: в аварии в центре Новосибирска пострадали люди

Сегодня днем в центре Новосибирска в ДТП со скорой помощью пострадали два человека
Надежда ЯРКОВА
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Авария произошла на пересечении Советской и Вокзальной магистрали. Фото: Константин Зиновьев.Авария произошла на пересечении Советской и Вокзальной магистрали. Фото: Константин Зиновьев.
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В Железнодорожном районе Новосибирска, возле метро «Площадь Ленина», затруднено движение из-за серьезной аварии.

ДТП произошло 26 июня на перекрестке улицы Советской и Вокзальной магистрали. Там столкнулись хэтчбек Toyota и спецавтомобиль реанимации, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, повреждения получили водитель «скорой помощи» и пассажирка «Тойоты». Их увезли в больницу. Два медика и водитель хэтчбека от госпитализации отказались.

На место аварии приехали пожарные расчеты. Фото: Константин Зиновьев.

На место аварии приехали пожарные расчеты. Фото: Константин Зиновьев.

Видевший последствия аварии ДТП Константин Зиновьев рассказал об этом КП — Новосибирск:

— Они столкнулись прямо на перекрестке, сейчас там затруднено движение. На месте аварии также стоят порядка трех пожарных машин. Хотя, вроде бы, там ничего не горело. Разворотил реанимационную машину «скорой» достаточно хорошо, — поделился Константин.

Подробности ДТП выясняются.

В аварии в центре Новосибирска пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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