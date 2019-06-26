«Реанимацию разворотило»: в аварии в центре Новосибирска пострадали люди

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-26T10:12:32+03:00

Сегодня днем в центре Новосибирска в ДТП со скорой помощью пострадали два человека

Изменить размер текста: A A

В Железнодорожном районе Новосибирска, возле метро «Площадь Ленина», затруднено движение из-за серьезной аварии.

— ДТП произошло 26 июня на перекрестке улицы Советской и Вокзальной магистрали. Там столкнулись хэтчбек Toyota и спецавтомобиль реанимации, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, повреждения получили водитель «скорой помощи» и пассажирка «Тойоты». Их увезли в больницу. Два медика и водитель хэтчбека от госпитализации отказались.

На место аварии приехали пожарные расчеты. Фото: Константин Зиновьев.

Видевший последствия аварии ДТП Константин Зиновьев рассказал об этом КП — Новосибирск:

— Они столкнулись прямо на перекрестке, сейчас там затруднено движение. На месте аварии также стоят порядка трех пожарных машин. Хотя, вроде бы, там ничего не горело. Разворотил реанимационную машину «скорой» достаточно хорошо, — поделился Константин.

Подробности ДТП выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716724" frameborder="0"></iframe> В аварии в центре Новосибирска пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU