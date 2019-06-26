2019-06-26T09:34:54+03:00
Дом. Семья

Не хватает шезлонга и очков: белых медвежат разморило на солнышке

Летнему солнышку, пришедшему в Новосибирск, радуются даже полярные медведи, с удовольствием подставляя свои бока под его лучи
Надежда ЯРКОВА
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Медвежата загорают, развалившись, словно на пляже. Фото: Анна Новикова.Медвежата загорают, развалившись, словно на пляже. Фото: Анна Новикова.
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Герда со своими детьми Шайной и Нордиком тоже радуются наступившему лету, и вся троица, не скрывая удовольствия, нежится на солнышке, принимая ванны. Фото разомлевших на жаре медвежат сделала сибирячка Анна Новикова.

— Лежали все вместе, загорали на солнышке, играли веточкой, которую им бросили. Веточка, кстати, им очень понравилась. Герда в какой-то момент задремала, Шайна тоже, а вот Норди никак не мог угомониться. Потом, правда, все уснули, пригревшись на солнышке, — рассказала Анна Новикова.

На фото видно, что медвежата солнышку рады: они подставляют то правый, то левый бок, и даже загорают, вытянувшись на спинке пузиком кверху. Не хватает только шляпок и солнечных очков, и чем не отдыхающие на пляже. К тому же медведям повезло, у них есть бассейн, в который они могут при желании окунуться, чтобы остудиться от зноя.

Под палящим солнышком можно и вздремнуть. Фото: Анна Новикова.

Под палящим солнышком можно и вздремнуть. Фото: Анна Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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