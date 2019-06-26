Лучше не рисковать: 78 пассажиров не смогли улететь из Красноярска в Новосибирск из-за неисправного самолета

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-26T07:29:51+03:00

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Утренний рейс до Новосибирска отложили на 7 часов, отправив за пассажирами в Красноярск резервный борт.

— Сегодня, 26 июня в 6:35 утра из Красноярска в Новосибирск должен был вылететь самолет Embraer 170 авиакомпании авиакомпании S7 Airlines. На рейс было зарегистрировано 78 пассажиров, из них пятеро — детей, — рассказала КП — Новосибирск представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она уточнила, что рейс отменили, потому что во время предполетного осмотра была выявлена техническая неисправность воздушного судна. Авиакомпания отложила вылет до 13:30 по местному времени.

— В настоящее время пассажиры обеспечены напитками. Из Новосибирска в Красноярск авиакомпанией отправлен резервный самолет для отправки пассажиров до места назначения, — добавила Горбунова.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU