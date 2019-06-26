2019-06-26T07:29:51+03:00
Общество

Лучше не рисковать: 78 пассажиров не смогли улететь из Красноярска в Новосибирск из-за неисправного самолета

Предполетный осмотр показал, что у воздушного судна имеется техническая неисправность
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Вылет рейса до Новосибирска отложили на 7 часов.Вылет рейса до Новосибирска отложили на 7 часов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Утренний рейс до Новосибирска отложили на 7 часов, отправив за пассажирами в Красноярск резервный борт.

— Сегодня, 26 июня в 6:35 утра из Красноярска в Новосибирск должен был вылететь самолет Embraer 170 авиакомпании авиакомпании S7 Airlines. На рейс было зарегистрировано 78 пассажиров, из них пятеро — детей, — рассказала КП — Новосибирск представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она уточнила, что рейс отменили, потому что во время предполетного осмотра была выявлена техническая неисправность воздушного судна. Авиакомпания отложила вылет до 13:30 по местному времени.

— В настоящее время пассажиры обеспечены напитками. Из Новосибирска в Красноярск авиакомпанией отправлен резервный самолет для отправки пассажиров до места назначения, — добавила Горбунова.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейских, которых штурмом брало УФСБ, осудили за отмывание денег и торговлю вещдоками
Балы выпускников - под охраной «Гвардии»!
Пуля попала в сердце: следователи ищут неизвестного, расстрелявшего ломбардщика в центре Новосибирска
«Распластались на березе»: в Новосибирске спасли двух подростков, зависших над пропастью
Подлечили чемпиона: Владимиру Тарасенко прооперировали колено
«Водитель вылетел на дорогу»: «Лада Ларгус» с лопнувшим колесом влетела в бетонную стену на Ипподромской
Погода на день в Новосибирске: 26 июня будет жарко
«Должность через суд»: учительницу русского языка затравила директор
Два миллиарда рублей дополнительно направят на социальную сферу в Новосибирской области
На платные парковки в Новосибирске вводят абонемент
«У вас не было несчастной любви?»: обиженный парень разгромил подъезд, где живет его девушка
До мурашек: фото, сделанные здесь, напоминают фильм ужасов
Стекла по всему салону: 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП автобуса с кроссовером
«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето
Детей обидели: под Новосибирском вместо поликлиники строят аптеку
«Боролся за жизнь носом кверху»: в Новосибирске спасли тонущего ежа
«Подошва от ботинок просто рассыпалась»: новосибирец рассказал, как снимал встречу выпускников в Припяти
«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска
С мигалками в роддом: полицейские помогли беременной сибирячке быстро проехать через весь Новосибирск