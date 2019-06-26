Балы выпускников - под охраной «Гвардии»!

СЕГОДНЯ 06:59 2019-06-26T06:59:08+03:00

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Начало лета - время выпускных балов. Подростки переступили свой первый в жизни значимый рубеж и находятся на пороге взрослой жизни. Чтобы ничто не омрачило их праздник, сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» выполняют задачи по охране массовых мероприятий - балов выпускников!

Понимая, насколько ответственная задача стоит перед «гвардейцами», руководитель департамента охраны, директор ЧОП «Спортэкс» Александр Волосский лично курирует организацию работы. Он проводит инструктирование бойцов, заступающих на охрану праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU