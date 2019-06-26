Пуля попала в сердце: следователи ищут неизвестного, расстрелявшего ломбардщика в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-26T06:57:39+03:00

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Во вторник вечером, 25 июня в больницу города был доставлен 41-летний мужчина в с огнестрельными ранениями. От полученных ранений пострадавший скончался. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело.

— Инцидент произошел около 6 часов вечера в Центральном районе, недалеко от метро Красный проспект. Неизвестный, находясь возле дома № 1 по улице Гоголя, не менее пяти раз выстрелил из пистолета в 41-летнего мужчину. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее мы писали, что стрелявший был на машине — серый Nissan с армянскими номерами. В городе был объявлен план-перехват, но, по всей видимости, нападавшему удалось скрыться.

По данным силовых структур, стрелявшему примерно 30-35 лет. Он произвел не менее пяти выстрелов из неустановленного оружия.

Также в местных телеграмм-каналах назвали личность погибшего — Андраник Мурадян, работал ломбардщиком. У него были множественные ранения в районе грудной клетки, сквозное ранение в сердце, пули попали в голову и живот.

— Сейчас следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска проводят работу, направленную на установление лица, совершившего данное преступление, — добавили в ведомстве. — Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU