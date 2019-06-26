2019-06-26T06:57:39+03:00
Происшествия

Пуля попала в сердце: следователи ищут неизвестного, расстрелявшего ломбардщика в центре Новосибирска

Стрелявшему, предположительно на машине «Ниссан», удалось скрыться с места происшествия
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следователи возбудили уголовное дело по убийству мужчины в центре Новосибирска.Следователи возбудили уголовное дело по убийству мужчины в центре Новосибирска.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Во вторник вечером, 25 июня в больницу города был доставлен 41-летний мужчина в с огнестрельными ранениями. От полученных ранений пострадавший скончался. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело.

— Инцидент произошел около 6 часов вечера в Центральном районе, недалеко от метро Красный проспект. Неизвестный, находясь возле дома № 1 по улице Гоголя, не менее пяти раз выстрелил из пистолета в 41-летнего мужчину. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее мы писали, что стрелявший был на машине — серый Nissan с армянскими номерами. В городе был объявлен план-перехват, но, по всей видимости, нападавшему удалось скрыться.

По данным силовых структур, стрелявшему примерно 30-35 лет. Он произвел не менее пяти выстрелов из неустановленного оружия.

Также в местных телеграмм-каналах назвали личность погибшего — Андраник Мурадян, работал ломбардщиком. У него были множественные ранения в районе грудной клетки, сквозное ранение в сердце, пули попали в голову и живот.

— Сейчас следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска проводят работу, направленную на установление лица, совершившего данное преступление, — добавили в ведомстве. — Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейских, которых штурмом брало УФСБ, осудили за отмывание денег и торговлю вещдоками
Лучше не рисковать: 78 пассажиров не смогли улететь из Красноярска в Новосибирск из-за неисправного самолета
Балы выпускников - под охраной «Гвардии»!
«Распластались на березе»: в Новосибирске спасли двух подростков, зависших над пропастью
Подлечили чемпиона: Владимиру Тарасенко прооперировали колено
«Водитель вылетел на дорогу»: «Лада Ларгус» с лопнувшим колесом влетела в бетонную стену на Ипподромской
Погода на день в Новосибирске: 26 июня будет жарко
«Должность через суд»: учительницу русского языка затравила директор
Два миллиарда рублей дополнительно направят на социальную сферу в Новосибирской области
На платные парковки в Новосибирске вводят абонемент
«У вас не было несчастной любви?»: обиженный парень разгромил подъезд, где живет его девушка
До мурашек: фото, сделанные здесь, напоминают фильм ужасов
Стекла по всему салону: 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП автобуса с кроссовером
«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето
Детей обидели: под Новосибирском вместо поликлиники строят аптеку
«Боролся за жизнь носом кверху»: в Новосибирске спасли тонущего ежа
«Подошва от ботинок просто рассыпалась»: новосибирец рассказал, как снимал встречу выпускников в Припяти
«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска
С мигалками в роддом: полицейские помогли беременной сибирячке быстро проехать через весь Новосибирск