«Распластались на березе»: в Новосибирске спасли двух подростков, зависших над пропастью

СЕГОДНЯ 05:51 2019-06-26T05:51:00+03:00

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Сложную операцию провели вечером во вторник, 25 июня новосибирские спасатели вместе с пожарными. Они помогли двум подросткам, которые могли в любой момент сорваться с отвесного склона.

— В 16:08 на телефон оперативного дежурного поступила информация, о том, что на территории карьера Мочище нужна помощь подросткам 2006 и 2007 года рождения. Они гуляли по территории карьера, расположенного рядом с щебеночным заводом и вместо того, чтобы выйти из карьера по дороге, решили подняться по почти отвесному склону высотой около 90 метров. В какой-то момент ребята поняли, что вверх они подняться уже не могут, а спускаться вниз еще опаснее. Найдя небольшую площадку с березой, два мальчика распластались на дереве, а их товарищ, по почти отвесному склону, все-таки сумел выбраться наверх. Он же и позвонил в экстренные службы и пошел встречать спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Первым к месту прибыл экипаж из пожарно-спасательной части, которые тоже получили вызов и находились близко к карьеру. Подросток сел к ним в машину, чтобы показывать дорогу. Прибывшим спасателям дорогу показали работники карьера, которые проводили их по короткой дорогой к месту происшествия.

— Спасатели нашли подростков и установили с ними визуальный контакт. Дети находились примерно на глубине 35-40 метров и могли в любой момент упасть вниз. Было решено поднять подростков с помощью профессионального альпснаряжения. Подготовка к этому заняла больше часа, — отметили в ведомстве.

Один из спасателей спустился к детям, чтобы оценить обстановку и проложить линии для подъема детей и спуска необходимого снаряжения. Оказавшись рядом с испуганными детьми, спасатель первым делом пристегнул их к дереву, на котором они находились и начал готовить снаряжение. Оставшиеся наверху спасатели протягивали и крепили основные и страховочные линии, вязали узлы. На место также прибыла бригада врачей «скорой помощи» и наряды полиции.

— Когда все было готово, один спасателей остался внизу с одним мальчиком, а второй с другим ребенком начал подъем. 6 взрослых мужчин тянули веревки через блок наверх. Через 20 минут оба мальчика оказались на поверхности. К этому времени на место происшествия прибежали и перепуганные матери подростков, — добавили в МАСС.

Сотрудники полиции побеседовали с родителями юных скалолазов, пока врачи занимались их осмотром. Школьникам повезло, и они отделались в этот раз только испугом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716686" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске спасли двух подростков, зависших над пропастью.

ИСТОЧНИК KP.RU