2019-06-26T05:13:08+03:00
Общество

Подлечили чемпиона: Владимиру Тарасенко прооперировали колено

Хоккеиста ждет повторное обследование через четыре недели
Надежда ЯРКОВА
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Владимир Тарасенко перенес операцию на колене. Фото: nhl.com.Владимир Тарасенко перенес операцию на колене. Фото: nhl.com.
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Ведущий форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перенес операцию на ноге, а точнее, колене.

— Хоккеисту провели артроскопическую операцию на левом колене, она прошла успешно. Об этом стало известно от генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» Дуга Армстронга. Повторно спортсмена обследуют через месяц, — сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, что перед сезоном Владимиру Тарасенко сделали сложную операцию на плече, а в ходе финала ему это плечо повредили еще раз. Оно «вылетело» и его вставили обратно. Седьмую, решающую игру за Кубок Стэнли хоккеист играл на уколах. Но это не помешало принести ему победу команде и получить долгожданный приз, который для «Сент-Луиса» является первым за всю историю команды.

Добавим, что 27-летний нападающий, воспитанник хоккейной «Сибири», стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате, забросив 33 шайбы в 76 матчах. Тарасенко в пятый раз подряд забивает не менее 30 голов за сезон. Он набрал 68 баллов по системе «гол+пас». В 26 поединках розыгрыша Кубка Стэнли хоккеист записал на свой счет 17 очков, чем помог команде впервые в истории завоевать главный приз НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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