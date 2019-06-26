«Водитель вылетел на дорогу»: «Лада Ларгус» с лопнувшим колесом влетела в бетонную стену на Ипподромской

СЕГОДНЯ 04:00 2019-06-26T04:03:42+03:00

У машины неожиданно лопнуло колесо во время движения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Хорошо, что на момент происшествия рядом не было других машин

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Авария произошла во вторник вечером, 25 июня в Центральном районе Новосибирска.

— Вечером на Ипподромской магистрали недалеко от пересечения с Гоголя произошла авария с участием Lada Largus с прицепом. При движении у прицепа лопнуло колесо, из-за чего автомобиль начало кидать из стороны в сторону, и «Ларгус» врезался в стену, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец отметил, что при ударе водитель «Лады» вылетел из машины, которую после удара отнесло еще на 20 метров.

Водителю отечественной машины очень повезло, что в этот момент на дороге не было других автомобилей.

— У водителя после удара болит голова, возможно, сотрясение, — добавил подписчик с места происшествия.

Водитель "Лады" вылетел на дорогу, после удара машины об стену.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU