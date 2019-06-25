Два миллиарда рублей дополнительно направят на социальную сферу в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-25T13:38:47+03:00

Изменения в закон о региональном бюджете до 2021 года одобрены на сессии Законодательного собрания

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В работе сессии принял также участие губернатор Андрей Травников, он рассказал, на что именно пойдут дополнительные средства.

— В основном поправки направлены на поддержку муниципальных бюджетов. Два крупных направления — поддержка сферы образования, в основном это укомплектование новых школ и детских садов оборудованием, формирование фонда оплаты труда, дополнительные штатные единицы, по вновь создаваемым объектам, второе направление — здравоохранение, и другие социальные объекты.

Дополнительные средства появились за счет увеличения собственных доходов региона более чем на 1,9 миллиарда рублей. Так 345 миллионов рублей пойдет на здравоохранение, 460 миллионов — на детские сады и школы, 86,6 миллиона будут использованы при строительстве ледовой арены, волейбольного центра и других знаковых объектов. Еще 94 миллиона рублей потратят на коммунальные сети в районах области, 75,7 миллиона — на улучшение транспортной связи.

Только цифры

В 2019 году доходы региона составят около 159,5 млрд рублей, расходы — порядка 168 млрд рублей, дефицит областного бюджета — чуть более 8,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU