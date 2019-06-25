«У вас не было несчастной любви?»: обиженный парень разгромил подъезд, где живет его девушка

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-25T13:57:24+03:00

Молодой человек разбил все горшки с цветами, что попались под его руку. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Молодой человек пришел в гости к девушке, но, по всей видимости, получил отказ и решил отомстить… подъезду

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В одном из жилых домов в Новосибирске молодой парень в порыве ярости разбомбил подъезд.

Новость о разгроме появилась в группе «Инцидент Новосибирск». На кадрах видно, что горшки с цветами разбиты, вырваны светильники, а двери электрощитков открыты нараспашку. «Отелло» не остановился и на этом. Выйдя на улицу, он ударил рядом стоящую машину. Видимо, сильно его в гостях обидели.

- Такое поведение могло быть вызвано либо алкоголем, либо отказом девушки, — предполагает одна из подписчиц.

На дебошира хотят написать заявление в полицию. Но в комментариях разразился свой «суд». Одни пишут, что «Все беды от баб. Коллективным решением выселить с подъезда "динамо"».

Вторым кажется: «Правильно, что отказала, а то были бы у нее дальше ягодки впереди! Неадекватных сразу в топку надо выбрасывать, на корню, так сказать, обрезать!»

Ну, а кому-то просто жалко труд людей: «Идиот. Люди старались, облагораживали свое жилище, а какой-то черт пришел и все разнес».

Есть и такие, кто понимает парня, даже жалеет:

— Блин, люди, неужели ни у кого из вас не было несчастной любви? Человек в такой момент сходит с ума и не контролирует свои действия. Возможно, он хороший человек, но когда случаются такие ситуации, каждый может потерять контроль. Я думаю, стоит отнестись к этому с пониманием. Все мы - живые люди с эмоциями. А это - всего лишь горшки с землей.

— Обижулька какой, - шутят еще подписчики в комментариях.

От гнева парня пострадал даже лифт. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Обиженный парень разгромил подъезд, где живет его девушка.Отвергнутый молодой человек устроил погром в подъезде жилого дома Вчера в 2 часа ночи неадекватный в нетрезвом виде разнёс подъезд №1 в доме по адресу Котовского, 40/2. А также ударил по машине BMW, припаркованной возле дома. Данное поведение было вызвано алкогольным опьянением и отказом любимой девушки , проживающей в данном подъезде. Жильцами дома принято решение написать заявление в полицию и привлечь данного мужчину за хулиганство. Уважаемые граждане, ведите себя прилично! Еще больше интересного и полезного в нашем паблике "Инцидент Новосибирск" https://vk.com/incident_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU