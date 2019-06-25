2019-06-25T12:18:11+03:00
Общество

До мурашек: фото, сделанные здесь, напоминают фильм ужасов

Оказывается, жуткие, заброшенные места можно найти и в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Заброшенный детский лагерь выглядит пугающе даже днем. Фото: vk.com/zmnsk.Заброшенный детский лагерь выглядит пугающе даже днем. Фото: vk.com/zmnsk.
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Видимо слава недавно вышедшего сериала «Чернобыль» дает о себе знать, и новосибирцы активно делятся фото жутких мест и находят такие прямо у нас, в Новосибирской области. Выглядит до мурашек красиво. Такие фото появились в группе «Заброшенные места Новосибирска» в соцсетях в «ВКонтакте». А две бесстрашные девушки устроили себе фотосессию в этом жутком месте.

Жуткие фото напоминают Припять. Фото: vk.com/zmnsk.

Жуткие фото напоминают Припять. Фото: vk.com/zmnsk.

— У меня дача в той стороне и я часто там рядом проезжаю. Мы там были с подружкой пару лет назад, делали там фото. Это в стороне села Плотниково, где поворот на дачи. Там же рядом есть воинская часть, она не отмечена на карте, а левее — там этот заброшенный лагерь. Там же рядом есть еще один — действующий, «Березки», называется. И рядом с ним заброшенные карусели, паровозик, все, что осталось от другого лагеря — «Восход -2», — рассказала КП — Новосибирск отважная сибирячка Татьяна Пантюхова.

Девушка провела с подругой фотосессию в заброшенном лагере и его окрестностях. Фото: Татьяна Пантюхова.

Девушка провела с подругой фотосессию в заброшенном лагере и его окрестностях. Фото: Татьяна Пантюхова.

Пользователям соцсетей фото с территории заброшенного лагеря тоже понравились. Видимо многим щекочут нервы заброшенные места, где можно сделать страшно-красивые и пугающие фото. Вот что пишут комментаторы:

— Боже, как красиво. Где это.

— Хороший был лагерь! Я там был в 70-х, пацаном, раза три или четыре.

— Интересное место.

Заросшие травой карусели напомнинают кадры из фильма ужасов. Фото: vk.com/zmnsk.

Заросшие травой карусели напомнинают кадры из фильма ужасов. Фото: vk.com/zmnsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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