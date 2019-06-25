2019-06-25T11:39:49+03:00
Происшествия

Стекла по всему салону: 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП автобуса с кроссовером

Серьезная авария с участием пассажирского транспорта произошла в Дзержинском районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
После аварии в автобусе куча битого стекла.После аварии в автобусе куча битого стекла.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Сегодня днем на проспекте Дзержинского пассажирский автобус №6 столкнулся с кроссовером Volkswagen Tiguan. Есть пострадавшие.

В ДТП пострадали три пассажира автобуса. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ДТП пострадали три пассажира автобуса.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Пассажирский автобус ехал по проспекту Дзержинского со стороны Золотой горки в сторону улицы Волочаевская. Автомобиль Volkswagen Tiguan ехал во встречном направлении в левым поворотом и возле дома №44 произошло их столкновение. Виновный в аварии сейчас устанавливается, — рассказал КП- Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Он добавил, что в результате ДТП пострадал водитель «Тигуана», также за медицинской помощью обратились трое пассажиров автобуса, в том числе 15-летняя девочка. Характер травм сейчас уточняется.

Водитель кроссовера также пострадал в аварии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель кроссовера также пострадал в аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До мурашек: фото, сделанные здесь, напоминают фильм ужасов
«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето
Детей обидели: под Новосибирском вместо поликлиники строят аптеку
«Боролся за жизнь носом кверху»: в Новосибирске спасли тонущего ежа
«Подошва от ботинок просто рассыпалась»: новосибирец рассказал, как снимал встречу выпускников в Припяти
«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска
С мигалками в роддом: полицейские помогли беременной сибирячке быстро проехать через весь Новосибирск
«Люся, прощай, я — в гараже»: шимпанзе Филя предпочел красную машину своей подружке
Новосибирцы облагородили город, высадив несколько десятков пушистых елей
«Мама как могла успокаивала дочь»: спасатели освободили голову трехлетней девочки от унитаза
Растопил печку: сибиряк в ссоре с женой сжег свидетельства о рождении четырех своих детей
Кроссовер с ребенком в салоне влетел в стену магазина на Первомайке
Хорошо замаскировался: пристав, под видом покупателя, приехал к должнику за «Лэнд Крузером»
Погода на день в Новосибирске: 25 июня потеплеет до плюс 24 градусов
Эти девушки заставят вас испугаться: на берегу Оби замечены амазонки
«Продавцы реагировали спокойно»: посетители магазина устроили драку и распылили баллончик
Это просто Щастье! В Академгородке благоустроят новый сквер
Спасенные в шторм: волонтеры из Новосибирска выпустили зеленушек на волю
Болото превратили в асфальт: в Новосибирске продлили дорогу на улице Титова
Кот с автомобильным колесом на голове поцарапал спасателей
«Кто может трогать женские ножки и не получить пощечину?»: актриса рассказала об особенностях одной кино-профессии
«Обидно очень, не удастся досмотреть»: в новосибирском театре погас свет во время спектакля
Полиция просмотрела, как фанаты жгут файеры и дымовухи, прощаясь с ФК «Сибирь»
Эксперты записали Новосибирскую область в наркоманские регионы
«Что он пьяный за рулем, никого не волнует»: сотрудники полиции отказались арестовывать странного водителя
Упавшая балка придавила крановщика в Куйбышеве
Нарушения общественного порядка пресечены