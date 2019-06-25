Стекла по всему салону: 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП автобуса с кроссовером

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-25T11:39:49+03:00

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Сегодня днем на проспекте Дзержинского пассажирский автобус №6 столкнулся с кроссовером Volkswagen Tiguan. Есть пострадавшие.

В ДТП пострадали три пассажира автобуса.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Пассажирский автобус ехал по проспекту Дзержинского со стороны Золотой горки в сторону улицы Волочаевская. Автомобиль Volkswagen Tiguan ехал во встречном направлении в левым поворотом и возле дома №44 произошло их столкновение. Виновный в аварии сейчас устанавливается, — рассказал КП- Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Он добавил, что в результате ДТП пострадал водитель «Тигуана», также за медицинской помощью обратились трое пассажиров автобуса, в том числе 15-летняя девочка. Характер травм сейчас уточняется.

Водитель кроссовера также пострадал в аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU