«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето
Мальчик придумал отличную возможность заработать денег на карманные расходы во время летних каникул, разместив в доме объявление.
— Десятилетний мужчина окажет помощь выноса мусора! Всего за 10 рублей. С 7 до 19 часов, — говорится в объявлении, фото которого появилось в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователей соцсетей такой оригинальный способ подачи изрядно повеселил, а сообразительность юного бизнесмена порадовала. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Вот это мужик я понимаю, с детства уже умеет деньги зарабатывать.
— Видимо, услуга оказывается только в летнее время с 7-00 до 19-00. С осени по весну мужчина учится.
— Молодец какой! И соседям помощь, и на мороженое себе заработает!
— Будущий олигарх, — замечают при этом некоторые.
ИСТОЧНИК KP.RU