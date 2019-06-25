2019-06-25T11:00:19+03:00
Общество

«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето

Объявление, появившееся в одном из подъездов жилого дома, растрогало и повеселило сибиряков
Надежда ЯРКОВА
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Школьник придумал, как заработать деньги на карманные расходы. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Школьник придумал, как заработать деньги на карманные расходы. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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Мальчик придумал отличную возможность заработать денег на карманные расходы во время летних каникул, разместив в доме объявление.

— Десятилетний мужчина окажет помощь выноса мусора! Всего за 10 рублей. С 7 до 19 часов, — говорится в объявлении, фото которого появилось в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей такой оригинальный способ подачи изрядно повеселил, а сообразительность юного бизнесмена порадовала. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Вот это мужик я понимаю, с детства уже умеет деньги зарабатывать.

— Видимо, услуга оказывается только в летнее время с 7-00 до 19-00. С осени по весну мужчина учится.

— Молодец какой! И соседям помощь, и на мороженое себе заработает!

— Будущий олигарх, — замечают при этом некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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