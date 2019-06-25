2019-06-25T10:24:59+03:00
Общество

Детей обидели: под Новосибирском вместо поликлиники строят аптеку

Барабинцы переживают, что на месте долгожданной детской поликлиники строят что-то другое
Надежда ЯРКОВА
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На месте обещанной детской поликлиники строят аптечный пункт. Фото: 8plus1.ru.На месте обещанной детской поликлиники строят аптечный пункт. Фото: 8plus1.ru.
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В Барабинске Новосибирской области возле ЦРБ приступили к строительству, вот только не обещанной детской поликлиники, а аптечного пункта.

— На улице Кирова возле Центральной районной больницы в Барабинске возводится модульное здание и это явно не будущая детская поликлиника, которая предполагалась. Однако ранее, администрация города предоставила в постоянное пользование барабинской ЦРБ земельный участок площадью 3 200 квадратных метров по улице Кирова западнее территории ЦРБ, — сообщает сайт «Восемь плюс один».

Сейчас же детская поликлиника находится в двух зданиях: во взрослой поликлинике на Кирова, 18 и на первом этаже многоквартирного дома по улице Островского. При этом последнее помещение не соответствует современным требованиям. Однако, как выяснилось, что строится не детская поликлиника. Администрация Барабинска уточнила, что земельный участок, выделенный под детскую поликлинику, расположен севернее строящегося объекта. На нем пока строительство не ведется.

— Земельный участок под строящимся объектом предоставлялся с видом разрешенного использования «здравоохранение» под строительство аптечного пункта. Согласно разрешению на строительство, выданному администрацией города, завершить строительство планируется в декабре 2019 года, — уточнил первый заместитель главы города Александр Кибальников.

Судя по размерам строящегося здания, в нем можно разместить с десяток аптечных пунктов. На вопрос про стоимость аренды земельного участка и арендатора администрация города не ответила, сославшись на открытые данные в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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