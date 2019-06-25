«Боролся за жизнь носом кверху»: в Новосибирске спасли тонущего ежа

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-25T09:50:27+03:00

Ежик едва не утонул в ведре с компостом. Фото: vk.com/birds54.

Ежик каким-то образом попал в ведро с компостом и чуть не утонул в нем

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В руки волонтеров поступил новый колючий пациент. Животное нашли вовремя, еще бы чуть-чуть и ему было бы сложно держать нос над водой.

— Он пробыл около восьми часов в воде. Когда его вытащили, то ежик был как тряпочка, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Алиса Богомолова.

При осмотре пациент не сдавался и проявлял стойкость: сворачивался в клубок и пытался защищаться. Но команде волонтеров удалось расположить к себе колючего друга.

-Хорошо, что он не наглотался воды. При осмотре никаких хрипов, бульканий, шипений не нашли, — радуется Алиса.

Ночью ежик с удовольствием съел мышку. Хороший аппетит первый путь к выздоровлению. Волонтеры отмечают, что через пару дней пациента можно будет выпустить на волю.

Когда его вытащили, он был как тряпочка. Фото: vk.com/birds54.

ИСТОЧНИК KP.RU