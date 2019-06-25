«Подошва от ботинок просто рассыпалась»: новосибирец рассказал, как снимал встречу выпускников в Припяти

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-25T09:24:28+03:00

Новосибирский фотограф побывал в Припяти на встрече выпускников, которые окончили там школу в 1983 году

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Фотограф из Новосибирска Сергей Тарасов 3,5 часа провел в Припяти, сделав пугающе-красивые фото заброшенного города.

— У меня знакомый, 67 года, он жил в Припяти и в 1983 году там же закончил школу. Класс у них дружный и они решили организовать встречу выпускников там, в Припяти. Собралось около 25 человек. Они даже выписали классную руководительницу, которая сразу после аварии не то, что город, она тогда страну сменила, уехала в Америку. Собрались в Киеве, а на следующий день поехали в Припять. Побывали в своем классе, где учились. Мой товарищ, и я с ним, сходили до его квартиры, где он жил маленьким. Классная руководительница, в первый раз после отъезда, побывала в своей квартире и даже нашла вещи своей дочери: оставленный портфель, игрушки, — рассказал КП — Новосибирск новосибирский фотограф Сергей Тарасов.

Стены в Припяти выглядят пугающе. Фото: Сергей Тарасов.

Он вспоминает, что в самом городе он провел часа три с половиной, после чего с группой одноклассников своего знакомого, вернулся обратно в Киев.

— Знаю, что там до сих пор есть места «грязные», то есть с высокой радиацией, куда соваться не стоит, и если гуляешь по Припяти, то лучше это делать строго по маршруту. На крышах некоторых зданий радиационный фон в несколько раз превышен, — уточнил фотограф.

Сергей отметил, что за то время, что они там были, видели только еще одну группу людей, там гуляющих.

И граффити тоже очень антуражные. Фото: Сергей Тарасов.

— Зато вот что интересно, я туда ездил в ботинках «Экко», так у меня после посещения Припяти они развалились. Подошва сначала лопнула, а потом прямо раскрошилась, как будто растворилась, — поделился впечатлениями новосибирец.

Что сказать про Припять после ее посещения?

— Могу сказать, что те ощущения, которые я планировал получить в Иерусалиме — получил в Припяти. Просто непередаваемые ощущения. Я много где был и что видел, но круче Припяти я не знаю таких мест. Нереально просто. А сериал «Чернобыль», который сейчас активно обсуждают, смотреть начал, но не понравилось, не зацепил. Больше нравится наш, российский — «Чернобыль. Зона отчуждения», он сильнее зацепил, — добавил Сергей.

На каждом углу заброшенного города можно встретить пугающие картины. Фото: Сергей Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU