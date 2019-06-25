2019-06-25T08:08:36+03:00
Общество

«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска

Девушка уверяет, что в тот момент по мосту, под которым она проезжала, шел поезд
Надежда ЯРКОВА
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По словам девушки, на её машину свалилась 1,5-метровая доска. Фото: "Инцидент.Новосибирск".По словам девушки, на её машину свалилась 1,5-метровая доска. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В Новосибирске девушка, проезжавшая на машине под мостом, получила «неприятный» сюрприз в виде свалившейся на автомобиль доски.

— Сегодня в районе 9:45, проезжая под железнодорожным мостом «Тещиного языка» мне, спасибо, что не на голову, свалилось «чудо» в виде полутораметровой доски. В это же время, как раз, проезжал поезд, — поделилась подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Девушка добавила, что ездит по этой дороге каждый день, но такое впервые.

— Будьте бдительны, товарищи! — предупредила остальных водителей сибирячка.

По всей видимости, девушка отделалась в этой ситуации легким испугом, а вот ее машине повезло меньше — на капоте автомобиля остались видимые вмятины.

Пользователи соцсетей, как могут, успокаивают пережившую ужас девушку. Вот что они пишут в комментариях:

— Ну, хоть не арматура в крышу воткнулась, или блок там какой.

— Хоть не бревно.

— Теперь будешь проезжать там быстрее.

Это произошло, когда девушка проезжала под железнодорожным мостом. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Это произошло, когда девушка проезжала под железнодорожным мостом. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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