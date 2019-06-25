«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска
В Новосибирске девушка, проезжавшая на машине под мостом, получила «неприятный» сюрприз в виде свалившейся на автомобиль доски.
— Сегодня в районе 9:45, проезжая под железнодорожным мостом «Тещиного языка» мне, спасибо, что не на голову, свалилось «чудо» в виде полутораметровой доски. В это же время, как раз, проезжал поезд, — поделилась подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Девушка добавила, что ездит по этой дороге каждый день, но такое впервые.
— Будьте бдительны, товарищи! — предупредила остальных водителей сибирячка.
По всей видимости, девушка отделалась в этой ситуации легким испугом, а вот ее машине повезло меньше — на капоте автомобиля остались видимые вмятины.
Пользователи соцсетей, как могут, успокаивают пережившую ужас девушку. Вот что они пишут в комментариях:
— Ну, хоть не арматура в крышу воткнулась, или блок там какой.
— Хоть не бревно.
— Теперь будешь проезжать там быстрее.
Это произошло, когда девушка проезжала под железнодорожным мостом. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU