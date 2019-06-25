2019-06-25T07:37:05+03:00
Общество

С мигалками в роддом: полицейские помогли беременной сибирячке быстро проехать через весь Новосибирск

Супруг женщины обратился за помощью к экипажу ДПС в 12 ночи
Екатерина КОМЯКОВА
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Сергей Ошлаков и Вадим Рузанов тут же согласились сопроводить супругов, включили все сигналы и двинулись в дорогу. Фото: ГУ МВД по НСОСергей Ошлаков и Вадим Рузанов тут же согласились сопроводить супругов, включили все сигналы и двинулись в дорогу. Фото: ГУ МВД по НСО
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Этой ночью автомобиль инспекторов ДПС с световыми маячками и звуковой сиреной пронесся через весь город: от площади Ленина до окраины Первомайского района. Задание повышенной важности — успеть доставить женщину в родильный дом.

За помощью к патрульным обратился будущий отец, было около 12 ночи, а дорога не близкая, с учетом срочности задачи.

— Взволнованный мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. При этом роддом, в который ее необходимо было доставить, располагался на окраине города в Первомайском районе, — рассказывают в управлении МВД по Новосибирской области.

Два лейтенанта Сергей Ошлаков и Вадим Рузанов тут же согласились сопроводить супругов, включили все сигналы и двинулись в Первомайку. Довезти успели, передали молодую женщину медикам и отправились обратно в центр города, дальше нести службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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