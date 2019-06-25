«Люся, прощай, я — в гараже»: шимпанзе Филя предпочел красную машину своей подружке

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-25T06:01:27+03:00

Когда машина интереснее, чем твоя подружка. Стоп-кадр с видео Анны Новиковой. Фото: СОЦСЕТИ

Приматы из Новосибирского зоопарка в очередной раз доказали, что очень похожи на людей

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В Новосибирском зоопарке в клетку к шимпанзе Люсе и Филе положили подарок — большую игрушечную красную машину. Интересно было, как приматы отреагируют на незнакомую вещь с колесами. Оказалось, у обезьян все почти также, как у людей. Филя повел себя, как типичный мужчина, променял подружку на презент. Всем своим видом показывал: Люся, прощая, я — в гараже. Видео, как Филипп пытается разобраться в том, как устроен автомобиль, опубликовала Анна Новикова.

— Филя с машиной, а Люська ко мне идет, — комментирует женщина за кадром в ролике.

Напомним, Люся и Филя попали в Россию в 2016 году, они были изъяты у браконьера Алтайской таможней, тот пытался ввести приматов из-за рубежа. Люся и Филя тогда были малышами, их только оторвали от матери, животные многое пережили — пока находились в плохих руках.

Когда машина интереснее, чем твоя подружка. Этот шимпанзе - типичный мужчина... .Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

— Они и сейчас иногда ходят в обнимку, — говорит Анна. — Долго привыкали к зоопарку, всего боялись... Обычно они до 8 лет с мамой живут, а тут получились брошенные дети. Скорее всего, как подрастут, создадут пару.

Но пока на уме у Фили — машина, а у его подружки Люси тоже есть своей пристрастие — половая тряпка, хозяйственная девушка растет.

ИСТОЧНИК KP.RU