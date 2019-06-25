2019-06-25T05:41:39+03:00
Общество

«Мама, как могла, успокаивала дочь»: спасатели освободили голову трехлетней девочки от унитаза

В Новосибирске сотрудники МАСС помогли девочке, которая стала пленницей подставки от детского горшка
Виктория МИНАЕВА
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Мама попросила спасателей помочь дочке: ребенок надел на голову детский горшок. Фото: МАСС\https://vk.com/mass54Мама попросила спасателей помочь дочке: ребенок надел на голову детский горшок. Фото: МАСС\https://vk.com/mass54
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Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска пришли на помощь к трехлетней девочке. Ребенок заигрался и надел на голову подставку от детского унитаза. Мама малышки пыталась сама извлечь дочку из необычного плена, но в итоге решила просить помощи у специалистов.

— Она сказала, что дома одна, мужчин рядом нет, а у нее самой освободить голову дочери не получается, — сообщает МАСС.

Для спасателей такие дела — уже не в новинку, рука натренирована, поэтому процесс спасения ребенка занял всего одну минуту.

— Спасатели приняли решение перекусить мягкий пластик с помощью ножниц по металлу. Ребенок все это время находился на руках у мамы, которая как могла, успокаивала дочь, — добавляют в МАСС.

"Не бойся": спасатели помогают девочке, которая застряла в детском горшке .

ИСТОЧНИК KP.RU

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