2019-06-25T06:35:59+03:00
Общество

Новосибирцы облагородили город, высадив несколько десятков пушистых елей

Вечнозеленые крупномерные деревья будут круглый год украшать территорию рядом с Домом на Республиканской и ЖК «Расцветай на Гоголя», радуя не только новоселов, но и жителей близлежащих домов.
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Высаженные хвойные деревья станут украшением Дзержинского района.Высаженные хвойные деревья станут украшением Дзержинского района.
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В рамках акции было высажено несколько десятков 20-летних пушистых елей. В мероприятии приняли участие не только сотрудники компании, но и все, кто небезразличен к озеленению своего города.

Хвойники появились рядом с объектами, которые строит ГК «Расцветай». Вечнозеленые крупномерные деревья будут круглый год украшать территорию рядом с Домом на Республиканской и ЖК «Расцветай на Гоголя», радуя не только новоселов, но и жителей близлежащих домов.

В рамках акции было высажено несколько десятков 20-летних пушистых елей.

В рамках акции было высажено несколько десятков 20-летних пушистых елей.

- Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в нашей экологической акции. Делать добрые дела на благо родного города - это важно и приятно. Мы надеемся, что высаженные хвойные деревья станут украшением Дзержинского района, а также будут благоприятно влиять на его экологию, - говорят в ГК «Расцветай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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