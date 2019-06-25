Растопил печку: сибиряк в ссоре с женой сжег свидетельства о рождении четырех своих детей

СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-25T05:01:50+03:00

Мужчина, в порыве гнева, бросил в печку сумку жены, где находились все ее документы и детей

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В Татарске Новосибирской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в уничтожении свидетельств о рождении своих детей.

— Как стало известно, инцидент произошел, когда 43-летний мужчина, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Во время ссоры он взял ее сумку, в которой находились важные документы, в том числе свидетельства о рождении четырех детей и бросил ее в печь, после чего поджег, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Все документы, среди которых были медицинские страховые полисы, удостоверение многодетной семьи, аттестат и диплом об образовании, свидетельства о регистрации по месту жительства детей, трудовая книжка, все это по итогу оказалось испорченным огнем.

— Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется по статье — уничтожение официальных документов. При этом многодетному отцу грозят либо исправительные работы, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года, — отметили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Татарский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU