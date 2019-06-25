Кроссовер с ребенком в салоне влетел в стену магазина на Первомайке
Инцидент произошел сегодня рано утром в Первомайском районе. Там кроссовер улетел с дороги и врезался в здание магазина.
— ДТП произошло во вторник, 25 июня на улице Героев Революции. Водитель кроссовера Honda CR-V врезался в стену дома №35 к1. В салоне «Хонды» находилась малолетняя девочка, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам других очевидцев, на месте ДТП стоит еще несколько машин. Скорее всего, «Хонда» уходила от столкновения.
Информации о пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.
Кроссовер с ребенком в салоне влетел в стену магазина на Первомайке.
ИСТОЧНИК KP.RU