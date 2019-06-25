2019-06-25T04:32:17+03:00
Происшествия

Кроссовер с ребенком в салоне влетел в стену магазина на Первомайке

Скорее всего, машина уходила от столкновения, и съехала с дороги, протаранив стену дома
Надежда ЯРКОВА
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Кроссовер протаранил стену дома на Первомайке. Стоп-кадр с видео.Кроссовер протаранил стену дома на Первомайке. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Инцидент произошел сегодня рано утром в Первомайском районе. Там кроссовер улетел с дороги и врезался в здание магазина.

ДТП произошло во вторник, 25 июня на улице Героев Революции. Водитель кроссовера Honda CR-V врезался в стену дома №35 к1. В салоне «Хонды» находилась малолетняя девочка, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам других очевидцев, на месте ДТП стоит еще несколько машин. Скорее всего, «Хонда» уходила от столкновения.

Информации о пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.

Кроссовер с ребенком в салоне влетел в стену магазина на Первомайке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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