Хорошо замаскировался: пристав, под видом покупателя, приехал к должнику за «Лэнд Крузером»

СЕГОДНЯ 04:01 2019-06-25T04:14:29+03:00

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В Новосибирске судебному приставу пришлось притвориться покупателем, чтобы арестовать машину должника.

— Новосибирец должен был выплатить деньги за возмещение ущерба от пожара, но отдавать деньги не спешил. Тогда суд принял решение наложить арест на машину ответчика Toyota Land Cruiser 100. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Железнодорожному району, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Однако, как выяснилось, владелец авто не собирался никому отдавать свою иномарку, а задумал продать ее. Объявление о продаже дорогостоящего автомобиля нашли на одном из автомобильных порталов.

— Под предлогом просмотра автомобиля, пристав вместе с представителем взыскателя договорились с продавцом о встрече. «Покупатель» прибыл в назначенное время, но вместо оформления сделки купли-продажи уже на месте вынес постановление о наложении ареста на «Крузер». После этого машина была передана взыскателю на ответственное хранение, — отметили в ведомстве.

Если в ближайшее время владелец авто не погасит свою задолженность, машина будет продана в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU