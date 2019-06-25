2019-06-25T04:14:29+03:00
Общество

Хорошо замаскировался: пристав, под видом покупателя, приехал к должнику за «Лэнд Крузером»

Дорогостоящую машину должника нашли выставленной на продажу на одном из автомобильных порталов
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Приставу пришлось притвориться покупателем, чтобы арестовать машину должника. Фото: УФССП по Новосибирской области.Приставу пришлось притвориться покупателем, чтобы арестовать машину должника. Фото: УФССП по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

В Новосибирске судебному приставу пришлось притвориться покупателем, чтобы арестовать машину должника.

— Новосибирец должен был выплатить деньги за возмещение ущерба от пожара, но отдавать деньги не спешил. Тогда суд принял решение наложить арест на машину ответчика Toyota Land Cruiser 100. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Железнодорожному району, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Однако, как выяснилось, владелец авто не собирался никому отдавать свою иномарку, а задумал продать ее. Объявление о продаже дорогостоящего автомобиля нашли на одном из автомобильных порталов.

— Под предлогом просмотра автомобиля, пристав вместе с представителем взыскателя договорились с продавцом о встрече. «Покупатель» прибыл в назначенное время, но вместо оформления сделки купли-продажи уже на месте вынес постановление о наложении ареста на «Крузер». После этого машина была передана взыскателю на ответственное хранение, — отметили в ведомстве.

Если в ближайшее время владелец авто не погасит свою задолженность, машина будет продана в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мама, как могла, успокаивала дочь»: спасатели освободили голову трехлетней девочки от унитаза
Растопил печку: сибиряк в ссоре с женой сжег свидетельства о рождении четырех своих детей
Кроссовер с ребенком в салоне влетел в стену магазина на Первомайке
Погода на день в Новосибирске: 25 июня потеплеет до плюс 24 градусов
Эти девушки заставят вас испугаться: на берегу Оби замечены амазонки
«Продавцы реагировали спокойно»: посетители магазина устроили драку и распылили баллончик
Это просто Щастье! В Академгородке благоустроят новый сквер
Спасенные в шторм: волонтеры из Новосибирска выпустили зеленушек на волю
Болото превратили в асфальт: в Новосибирске продлили дорогу на улице Титова
Кот с автомобильным колесом на голове поцарапал спасателей
«Кто может трогать женские ножки и не получить пощечину?»: актриса рассказала об особенностях одной кино-профессии
«Обидно очень, не удастся досмотреть»: в новосибирском театре погас свет во время спектакля
Полиция просмотрела, как фанаты жгут файеры и дымовухи, прощаясь с ФК «Сибирь»
Эксперты записали Новосибирскую область в наркоманские регионы
«Что он пьяный за рулем, никого не волнует»: сотрудники полиции отказались арестовывать странного водителя
Упавшая балка придавила крановщика в Куйбышеве
Нарушения общественного порядка пресечены