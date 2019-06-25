Погода на день в Новосибирске: 25 июня потеплеет до плюс 24 градусов

СЕГОДНЯ 03:25 2019-06-25T03:28:59+03:00

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Сегодня в городе будет тепло, до плюс 24 градусов, по области еще теплее, до плюс 27 градусов, днем без осадков, дождь и грозы могут быть ночью.

— Во вторник, 25 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи похолодает до плюс 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, днем без осадков, по северо-западу местами небольшие дожди, грозы. Ночью и утром при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 9-14, местами до плюс 3-8 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 22 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. В последующие дни в город постепенно начнет возвращаться летняя жара, к концу недели будет до плюс 31 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU