Эти девушки заставят вас испугаться: на берегу Оби замечены амазонки

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-24T19:08:34+03:00

Амазонки не боятся ничего кроме дождя. Фото: Алина ТИЛЬ

Девушки выбегали фотографироваться в промежутках между ливнями, а зеваки снимали их на смартфоны

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Девушки на фото вовсе не из долины реки Амазонки, все фото сделаны на берегу сибирской Оби. Модели нарядились в костюмы воинственных женщин не для перформанса на тему феминизма, а просто для красоты. Согласитесь, получилось интригующе. Кажется, где-то рядом пасется табун лошадей, а девушки вот-вот найдут себе мишень для меткой стрелы.

Образы разные, но все воинственные. Фото: Алина ТИЛЬ

На что пришлось решиться девушкам ради этик ярких кадров? Об этом рассказала фотограф Алина Тиль.

Ярким девушкам не помешала хмурая погода. Фото: Алина ТИЛЬ

— Съемка прошла в рамках ворк-шопа Intensive. Много фотографов, много девушек в тематических образах, задача одна — сделать эмоциональные, атмосферные снимки. Кстати день выдался по погоде не самый удачный: на улице холодно, ветер, периодически дождь поливал. Костюмы привезли на газели, так мы в этом фургончике прятали наших моделей, чтобы у них макияж не потек.

Алина немного жалуется на погоду, но может быть именно эти нелегкие условия помогли девушкам лучше вжиться в роли воинственных амазонок, которым не страшны никакие преграды.

На такую красоту хотели посмотреть многие. Фото: Алина ТИЛЬ

К тому же погода распугала отдыхающих, которые бы в солнечный день испортили прекрасный безлюдный фон.

Хорошо, что погода спугнула отдыхающих с пляжа. Фото: Алина ТИЛЬ

— На самом деле одна компания отдыхающих все-таки была. Группа людей жарила недалеко шашлыки. Они перефотографировали всех девушек на свои смартфоны, — рассказывает Алина.

Образы получились невероятно естественными. Фото: Алина ТИЛЬ

Конечно, настоящие амазонки не стерпели бы такого отношения к себе, но сибирячки не стали размахивать мечами и кидать копья и стрелы в зевак. Все внимание на камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU