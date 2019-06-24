2019-06-24T18:10:41+03:00
Происшествия

«Продавцы реагировали спокойно»: посетители магазина устроили драку и распылили баллончик

На речном вокзале Новосибирска эвакуировали посетителей супермаркета
Ева ЛЮТОВА
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Покупатели выбежали на улицу из-за распыленного баллончика.Покупатели выбежали на улицу из-за распыленного баллончика.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Вечером 24 июня в Новосибирске в одном из магазинов на Речном вокзале случился конфликт покупателей.

— В «Ярче» один мужчина другому баллончиком в лицо брызнул. Перед этим они дрались, — рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц. — Все покупатели в итоге выбежали на улицу, а продавцы спокойно реагировали. Сначала говорили с нападавшим, потом пострадавшего поливали водой. Что у них за конфликт, не очень понятно.

По словам очевидцев, никто сильно не пострадал, но многие были удивлены, что охрана не разняла дерущихся мужчин.

— Все возмущались, где охранники? Почему люди должны были дышать этим, — добавила наша собеседница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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