2019-06-24T17:56:50+03:00
Общество

Это просто Щастье! В Академгородке благоустроят новый сквер

Мэр Новосибирска объявил, что в микрорайоне «Щ» будет зеленая зона
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирцы голосуют за варианты обустройства нового сквера.Новосибирцы голосуют за варианты обустройства нового сквера.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирском Академгородке обустроят сквер. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

- Около 10 лет решался вопрос по передаче этого участка в распоряжение муниципалитета. Мэрия делала все возможное, чтобы не допустить его продажу и дальнейшую застройку, участок отбили, – объявил глава города.

Напомним, год назад горожане голосовали за главные проекты города, и эта зеленая зона вошла в десятку.

Теперь власти предложили горожанам проголосовать за варианты обустройства сквера. Они различаются по бюджетам и срокам. С самого начала в лидерство вышел наиболее предсказуемый вариант со сроком реализации – 2019-2020 годы.

У второго варианта-«соперника» срок сдачи до 2022-2024 года, у третьего – «сроки реализации не определены. Стоимость работ и источники финансирования не определены». Впрочем, самый неопределенный вариант предполагает большую площадь: 4,8 гектаров вместо 2,5 в первых двух вариантах.

Власти обещают проводить голосование до 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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