Спасенные в шторм: волонтеры из Новосибирска выпустили зеленушек на волю
В группе Центра реабилитации диких животных появилось видео о выпуске в свободный полет птичек зеленушек. На кадрах видно, что птицы с большим удовольствием выпорхнули из рук человека.
В центр они поступили в конце мая, в штормовую погоду выпали из гнезда. До сегодняшнего дня они находились под чутким присмотром волонтеров.
Волонтеры выкармливают птичек-зеленушек.
— Наш волонтер Анна их только кормила и выпускала полетать, — рассказала КП-Новосибирск Алиса, сотрудник центра. — Спустя какое-то время зеленушек стало сложно загонять в клетку, и мы поняли, что им пора на волю.
Выпуск зеленушек на волю .
Приручил ли их волонтер? Будут ли они скучать по человеку? Нет. От волонтеров зеленушки получали только корм по расписанию и не успели привязаться к своим спасителям.
Справка «КП»
Обыкновенная зеленушка — птица семейства вьюрковых, обитает в негустых лесах, на опушках, в рощах. В неволе содержать этот вид совсем не сложно, у птицеводов они встречаются редко — из-за неблагозвучного пения-пищания.
ИСТОЧНИК KP.RU