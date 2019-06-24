2019-06-24T17:38:58+03:00
Дом. Семья

Спасенные в шторм: волонтеры из Новосибирска выпустили зеленушек на волю

Этих пернатых сибиряки спасли во время непогоды
Анна ПАШАГИНА
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Волонтеры выкармливали зеленушек из шприца. Фото: https://vk.com/smallbirds54Волонтеры выкармливали зеленушек из шприца. Фото: https://vk.com/smallbirds54
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В группе Центра реабилитации диких животных появилось видео о выпуске в свободный полет птичек зеленушек. На кадрах видно, что птицы с большим удовольствием выпорхнули из рук человека.

В центр они поступили в конце мая, в штормовую погоду выпали из гнезда. До сегодняшнего дня они находились под чутким присмотром волонтеров.

Волонтеры выкармливают птичек-зеленушек.

— Наш волонтер Анна их только кормила и выпускала полетать, — рассказала КП-Новосибирск Алиса, сотрудник центра. — Спустя какое-то время зеленушек стало сложно загонять в клетку, и мы поняли, что им пора на волю.

Выпуск зеленушек на волю .

Приручил ли их волонтер? Будут ли они скучать по человеку? Нет. От волонтеров зеленушки получали только корм по расписанию и не успели привязаться к своим спасителям.

Справка «КП»

Обыкновенная зеленушка — птица семейства вьюрковых, обитает в негустых лесах, на опушках, в рощах. В неволе содержать этот вид совсем не сложно, у птицеводов они встречаются редко — из-за неблагозвучного пения-пищания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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