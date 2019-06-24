Болото превратили в асфальт: в Новосибирске продлили дорогу на улице Титова

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-24T17:23:47+03:00

Теперь автомобили смогут доезжать до улицы Заозерной, а потом – и дальше

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В Новосибирске открыли новую дорогу. Это участок улицы Титова от Бийской до Заозерной. Четыре полосы с тротуаром начали прокладывать в прошлом году, вложив 174 миллиона рублей.

- Останавливаться некогда, сейчас идут конкурсные процедуры на выполнение второго этапа работ. Уже в этом году будут проведены подготовительные работы, чтобы в следующем году запустить дорогу до улицы Порт-Артурской. Конечным этапом станет улица Дукача. По завершении всех работ, эта дорога будет иметь решающее значение в реализации проекта «Городская электричка», – сказал мэр города Анатолий Локоть.

Общественный транспорт по новой дороге пока не пустят. А вот потом, когда асфальт проложат до Порт-Артурской, власти намерены сделать там конечную остановку. Но уже сейчас становится доступнее микрорайон «Чистая Слобода».

ИСТОЧНИК KP.RU