Болото превратили в асфальт: в Новосибирске продлили дорогу на улице Титова
В Новосибирске открыли новую дорогу. Это участок улицы Титова от Бийской до Заозерной. Четыре полосы с тротуаром начали прокладывать в прошлом году, вложив 174 миллиона рублей.
- Останавливаться некогда, сейчас идут конкурсные процедуры на выполнение второго этапа работ. Уже в этом году будут проведены подготовительные работы, чтобы в следующем году запустить дорогу до улицы Порт-Артурской. Конечным этапом станет улица Дукача. По завершении всех работ, эта дорога будет иметь решающее значение в реализации проекта «Городская электричка», – сказал мэр города Анатолий Локоть.
Общественный транспорт по новой дороге пока не пустят. А вот потом, когда асфальт проложат до Порт-Артурской, власти намерены сделать там конечную остановку. Но уже сейчас становится доступнее микрорайон «Чистая Слобода».
ИСТОЧНИК KP.RU