2019-06-24T17:26:44+03:00
Дом. Семья

Кот с автомобильным колесом на голове поцарапал спасателей

Хозяйка вызвала МАСС, чтобы спасти своего выдумщика-питомца
Анна ПАШАГИНА
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Спасения кота засняли на фото и видео. Фото: https://vk.com/mass54Спасения кота засняли на фото и видео. Фото: https://vk.com/mass54Фото: СОЦСЕТИ
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Сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли кота в Заельцовском районе. Видео целой спецоперации появилось в их профильном паблике во «Вконтакте». Судя по описанию ролика, кот по кличке Черныш бегал по огороду и, видимо, проявив любопытство, сунул голову в колесо автомобиля.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели абсолютно черного кота с агрегатом на шее. На кадрах видно, что мужчины аккуратно приподняли колесо и пробовали покрутить голову бедного животного. Черныш разными способами оказывал сопротивление: то начинал громко мяукать, то пытался укусить за руки одного из спасателей.

Коту с колесом на голове понадобилась помощь спасателей .

Спустя какое-то время бригаде удалось удачно повернуть голову животного, и его освободили из плена колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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