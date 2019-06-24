Кот с автомобильным колесом на голове поцарапал спасателей

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-24T17:26:44+03:00

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Сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли кота в Заельцовском районе. Видео целой спецоперации появилось в их профильном паблике во «Вконтакте». Судя по описанию ролика, кот по кличке Черныш бегал по огороду и, видимо, проявив любопытство, сунул голову в колесо автомобиля.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели абсолютно черного кота с агрегатом на шее. На кадрах видно, что мужчины аккуратно приподняли колесо и пробовали покрутить голову бедного животного. Черныш разными способами оказывал сопротивление: то начинал громко мяукать, то пытался укусить за руки одного из спасателей.

Коту с колесом на голове понадобилась помощь спасателей .

Спустя какое-то время бригаде удалось удачно повернуть голову животного, и его освободили из плена колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU