«Кто может трогать женские ножки и не получить пощечину?»: актриса рассказала об особенностях одной кино-профессии

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-24T17:19:21+03:00

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Актриса и режиссер Мария Ефремова родом из Новосибирска, сейчас она занимается съемками фильмов в Москве, а заодно балует своих поклонников небольшими анонсами кинолент в социальных сетях. Один из последних постов посвящен тонкостям профессии звукорежиссеров.

— Один кинолюбитель написал: «Хорошо работать звукорежиссером в кино, можно трогать женские ножки, не боясь получить пощечину». Это уж кто зачем идет в профессию, — рассуждает Мария. — Звукорежиссеры, которые работают над фильмом «Новая жизнь», очень серьезные ребята — для них важно качественно записать звук на съемочной площадке.

Свой пост актриса снабдила интересными кадрами со съемочной площадки, где действительно видно — звукорежиссеры очень ответственные люди. Тут же Мария Ефремова уточняет, что подобные манипуляции проделывают не только с женскими, но и с мужскими ногами.

Актриса заверила: - Звукорежиссеры очень ответственные люди. Фото: vk.com/marya_efremova

— Хотя, с актерами, конечно, проще, чем с актрисами: можно зацепить за ремень и спрятать под рубашкой или привязать к лодыжке и прикрыть брюками, но в любом случае, петличку протягивают под одеждой и приклеивают в районе груди или шеи, — продолжает рассказывать о тонкостях профессии девушка. — По секрету скажу: иногда звук крепят к нижнему белью, но таких фото, конечно, нет.

С мужчинами проще, но с девушками, наверняка, приятнее. Фото: vk.com/marya_efremova

Сибирячка Мария Ефремова сегодня является режиссером, гендиректором кинокомпании «Северное сияние» и актрисой в одном лице. В Москве она уже сняла несколько полнометражных фильмов. Сейчас работает над лентой «Новая жизнь». Сюжет закручен на эксперименте психолога, который убедил девушку, потерявшую память, что ей на десять лет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU