«Обидно очень, не удастся досмотреть»: в новосибирском театре погас свет во время спектакля

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-24T16:49:14+03:00

В «Старом доме» шла постановка, когда сцена погрузился во тьму

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В театре «Старый дом» отключили электричество во время спектакля «Тетки».

- Говорят, что погасло вообще все вокруг – здания, светофоры. Резервный свет есть, можно входить и выходить. Объявили антракт, - рассказал «КП»-Новосибирск» юрист Константин Зиновьев, который оказался в числе зрителей.

Перерыв объявили сначала на 15 минут, а затем продлили еще на полчаса. Администрация просила ждать, пока проблема разрешится. Желающим предложили пройти в буфет, или просто прогуляться

- Будет очень обидно, если не удастся досмотреть. Все-таки, закрытие сезона. Про возврат денег пока ничего не говорят. Если артисты не продолжат свое выступление, то с юридической точки зрения услуга не будет считаться оказанной, - рассудил Зиновьев, готовый воспользоваться профессиональными навыками.

Услугу, действительно, не оказали, зрителей в итоге распустили. Но предложили прийти потом за деньгами, или посетить другой спектакль.

ИСТОЧНИК KP.RU