Полиция просмотрела, как фанаты жгут файеры и дымовухи, прощаясь с ФК «Сибирь»
В Новосибирске на стадионе «Спартак» прошел матч Первенства России по футболу 2019 года среди любительских футбольных клубов третьего дивизиона. «Сибирь-М» играла против «Торпедо» из Рубцовска.
Фан-сектор не замолкал. Болельщики жгли файеры и дымовухи. Полиция не помешала болельщикам – вероятно, сотрудники не пришли на игру, полагая, что на любительской игре инцидентов не будет.
Болельщики поддержали ФК "Сибирь" запрещенным приемом.Анна ПАШАГИНА
Хозяева выиграли – «3:0». После игры фанаты выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с футболистами. Возможно, в последний раз. Футбольная «Сибирь» может прекратить свое существование из-за лишения бюджетного финансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU