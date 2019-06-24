Полиция просмотрела, как фанаты жгут файеры и дымовухи, прощаясь с ФК «Сибирь»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-24T15:06:30+03:00

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В Новосибирске на стадионе «Спартак» прошел матч Первенства России по футболу 2019 года среди любительских футбольных клубов третьего дивизиона. «Сибирь-М» играла против «Торпедо» из Рубцовска.

Фан-сектор не замолкал. Болельщики жгли файеры и дымовухи. Полиция не помешала болельщикам – вероятно, сотрудники не пришли на игру, полагая, что на любительской игре инцидентов не будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716347" frameborder="0"></iframe> Болельщики поддержали ФК "Сибирь" запрещенным приемом.Анна ПАШАГИНА

Хозяева выиграли – «3:0». После игры фанаты выбежали на поле, чтобы сфотографироваться с футболистами. Возможно, в последний раз. Футбольная «Сибирь» может прекратить свое существование из-за лишения бюджетного финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU