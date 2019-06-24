Эксперты записали Новосибирскую область в наркоманские регионы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-24T14:23:40+03:00

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Новосибирская область заняла опасное место в рейтинге наркозависимости. Организация «Трезвая Россия» поставила регион на 63 место из 85.

Руководитель проекта Руслан Хамзаев пояснил «КП»-Новосибирск», что список составлен от менее проблемных к более проблемным регионам. То есть Новосибирская область попала в самую опасную «лигу».

- У нас система ранжирования не для того, чтобы пальцем показать, а для того, чтобы федеральный центр оказал поддержку, - пояснил Хамзаев.

В качестве критериев он назвал смертность зависимых, уровень наркопреступности, наличие реабилитационных центров, пропаганда здорового образа жизни.

Примечательно, что незадолго до объявления рейтинга в Новосибирске прошел митинг, связанный с фальсифицированным делом Ивана Голунова. На нем, помимо прочего, участники просили уменьшить сроки заключения за хранение наркотиков. Хамзаев с таким требованием не согласен.

- Я считаю, что статья 228 является жесткой, но маскимально выверенной. Нам нужно идти не по технологии упрощения хранения, как нам предлагают отдельные либеральные группы, а по технологии карательного наказания для наркопреступности и наркомафии, - заявил Султан Хамзаев «КП»-Новосибирск».

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ИСТОЧНИК KP.RU