2019-06-24T13:11:18+03:00
Общество

«Что он пьяный за рулем, никого не волнует»: сотрудники полиции отказались арестовывать странного водителя

Видео с «уставшим» водителем обсуждают в соцсетях
Анна ПАШАГИНА
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Водитель в странном состоянии находился в кабине авто.Водитель в странном состоянии находился в кабине авто.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Ролик про «уставшего» водителя вызвал бурную реакцию в соцсетях. Видео поделился один из подписчиков группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54. На кадрах видно, что водитель находится в состоянии опьянения, но какого… вопрос остается открытым.

Действие произошло в Ленинском районе Новосибирска. Бдительный очевидец увидел на одной из парковок заведенную машину и дверь нараспашку. Решил посмотреть, может помощь какая-то нужна.

- Решил заехать в магазин - продуктами затариться, и увидел краем глаза это, - рассказывает автор на видео.

Подписчик вызвал полицию. Когда экипаж прибыл, то не нашел оснований что-либо делать с горе-водителем.

- Должно быть движение транспортного средства, а то, что он пьяный сидит за рулем, это никого не волнует, - приводит комментарий сотрудников полиции автор видео.

В комментариях мнения разделились на два лагеря.

- Пусть спит, какая разница, – пишут одни.

- Ага пусть проспится, поедет и задавит кого-нибудь. И норм... Сколько было трагедий, когда люди в форме могли пресечь преступление, но не сделали этого, - возражают другие.

- Вы откуда все такие умные? Если прочитаете фабулу по статье 12.8 часть 1, то увидите словосочетание "управление автомобилем", если субъект не управляет автомобилем в состоянии опьянения, то что ему можно сделать? Сотрудники полиции действуют в соответствии с законом? – защищают экипаж третьи.

А что думаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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