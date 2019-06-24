Упавшая балка придавила крановщика в Куйбышеве
От сокрушительного удара погиб рабочий
Балка насмерть придавила рабочего. ФОТО: Инцидент-НовосибирскФото: СОЦСЕТИ
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Металлическая балка упала на кабину крана. В результате погиб 56-летний мужчина. ЧП случилось на территории бывшего завода керамзито-бетонных изделий в Куйбышеве.
- Из-за полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас ведется экспертиза, для того чтобы выявить причины «аварии» - рассказал «КП-Новосибирск» представитель регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.
Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку. По итогу будет ясно, какая ответственность грозит виновным и кто должен ответить.
ИСТОЧНИК KP.RU