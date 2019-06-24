2019-06-24T12:38:32+03:00
Происшествия

Упавшая балка придавила крановщика в Куйбышеве

От сокрушительного удара погиб рабочий
Мария ХАРИТ
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Балка насмерть придавила рабочего. ФОТО: Инцидент-НовосибирскБалка насмерть придавила рабочего. ФОТО: Инцидент-НовосибирскФото: СОЦСЕТИ
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Металлическая балка упала на кабину крана. В результате погиб 56-летний мужчина. ЧП случилось на территории бывшего завода керамзито-бетонных изделий в Куйбышеве.

- Из-за полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас ведется экспертиза, для того чтобы выявить причины «аварии» - рассказал «КП-Новосибирск» представитель регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Следователи проводят уголовно-процессуальную проверку. По итогу будет ясно, какая ответственность грозит виновным и кто должен ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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