2019-06-24T12:26:34+03:00
Происшествия

Нарушения общественного порядка пресечены

За минувшие выходные дни сотрудниками Агентства безопасности «Гвардия» были пресечены нарушения общественного порядка на охраняемых объектах
Поделиться:
..Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

22 июня в 1.35 тревожная сигнализация сработала в магазине строительных материалов на улице Мичурина в Томске. Молодые люди на парковке распивали спиртные напитки и били футбольным мячом в стену здания. По прибытии экипажа ГБР молодежь успокоилась, пинать мяч перестала.

23 июня в 8.46 в ночном баре на Вокзальной магистрали между посетителями произошел конфликт. Бойцы группы быстрого реагирования вывели скандальных гостей из заведения.

23 июня «гвардейцы» трижды выводили уснувших пьяных посетителей. Нетрезвые клиенты засыпали в суши-баре на улице Титова, в ресторане на Вокзальной магистрали и в баре на улице Дуси Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Что он пьяный за рулем, никого не волнует»: сотрудники полиции отказались арестовывать странного водителя
Упавшая балка придавила крановщика в Куйбышеве
Девочка впала в кому после аварии в Новосибирске
«Воспитанный, даже разулся»: новосибирцы смеются над спящим в метро парнем
«Когда мама запретила»: новосибирский школьник развеселил соцсети чулком-татуировкой
Какие нелюди в нее стреляли? Волонтеры спасают сову, в которой нашли три пули
За матерок – желтая карточка: православные батюшки провели футбольный турнир в Новосибирске
ЧП под Новосибирском: крановщика, который сносил старый завод, убило балкой
«Думала, шнурок пополз»: сибирячка нашла в своей квартире живую змею
Затопило основательно: в Новосибирской области ливни с грозами побили рекорды за последние 60 лет
9 часов задержки: 324 пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Анталью
Деньги на воздух: места на парковке возле зоопарка продают в пять раз дороже, чем на кассе
Наехал, так наехал: новосибирский фургон оставил сочинца без выпивки в курьезном ДТП
Вышла от друзей и пропала: в Новосибирске ищут 37-летнюю женщину в белой ветровке
И куда залез? Спасатели помогли застрявшему на высоком дереве коту и парню, который полез за ним
Погода на день в Новосибирске: 24 июня будет дождь и грозы
Новосибирск накрыло густым туманом
Они меняют партнеров и иногда делают это на крыше: любители хастла устроили флешмоб
«Давай, роднулькина, оторвемся»: интернет-фрик Монгол позвал больную девушку в кругосветку
Усатый десантник: кот выжил, упав на машину с шестого этажа
Ошпарила себе грудь кипятком и обвинила мужчину: в Новосибирской области суд рассмотрит необычное дело
Яндекс против Яндекса: в Новосибирске столкнулись два автомобиля такси