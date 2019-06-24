Нарушения общественного порядка пресечены

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-24T12:26:34+03:00

За минувшие выходные дни сотрудниками Агентства безопасности «Гвардия» были пресечены нарушения общественного порядка на охраняемых объектах

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22 июня в 1.35 тревожная сигнализация сработала в магазине строительных материалов на улице Мичурина в Томске. Молодые люди на парковке распивали спиртные напитки и били футбольным мячом в стену здания. По прибытии экипажа ГБР молодежь успокоилась, пинать мяч перестала.

23 июня в 8.46 в ночном баре на Вокзальной магистрали между посетителями произошел конфликт. Бойцы группы быстрого реагирования вывели скандальных гостей из заведения.

23 июня «гвардейцы» трижды выводили уснувших пьяных посетителей. Нетрезвые клиенты засыпали в суши-баре на улице Титова, в ресторане на Вокзальной магистрали и в баре на улице Дуси Ковальчук.

ИСТОЧНИК KP.RU