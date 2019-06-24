Девочка впала в кому после аварии в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-24T11:37:56+03:00

Попав под машину, девочка попала в кому.

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В Новосибирске седан Toyota Corona Premio ехал по улице Восход в сторону Октябрьского моста и возле дома № 3 сбил 11-летнюю девочку. По данным ГИБДД, она переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. - Девочка сразу была доставлена в детскую больницу №1. Врачи установили перелом черепа и костей. В данный момент ребенок находится в реанимации в коме. Сейчас проводится экспертиза, возбуждено уголовное дело, - рассказал «КП»-Новосибирск» инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Наш собеседник сообщает, что за рулем машины находился мужчина 1996 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU