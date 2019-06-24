«Воспитанный, даже разулся»: новосибирцы смеются над спящим в метро парнем
Сон такая штука, что может застать где угодно. Вот и в этот раз бог сна Морфей поймал парня в новосибирской подземке, где он и уснул прямо на лавочке, но аккуратно разувшись перед этим. Эх, и не жестко ему спать на твердом? Фото со спящим пассажиром появилось в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей хоть и нашли эту ситуацию забавной, но не смогли не отметить воспитание парня и то, что перед тем, как устроиться спать на лавочке, он снял обувь, которую он же заботливо поставил рядом. При этом, по всей видимости, уронив солнцезащитные очки. Вот что они пишут в комментариях:
— Воспитанный человек. Разулся. Молодец.
— Надеюсь, он выспался и у него все хорошо.
— Берите пример, если вы устали в общественном месте, разувайтесь и ложитесь.
— Ну прилег, и что такого, — удивляются некоторые.
ИСТОЧНИК KP.RU