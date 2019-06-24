2019-06-24T10:53:21+03:00
Общество

«Воспитанный, даже разулся»: новосибирцы смеются над спящим в метро парнем

Заснувший в метро на лавочке молодой человек поразил новосибирцев своей воспитанностью
Надежда ЯРКОВА
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Парень уснул на лавочке в подземке, разувшись перед этим. Фото: vk.com/subwaynsk.Парень уснул на лавочке в подземке, разувшись перед этим. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Сон такая штука, что может застать где угодно. Вот и в этот раз бог сна Морфей поймал парня в новосибирской подземке, где он и уснул прямо на лавочке, но аккуратно разувшись перед этим. Эх, и не жестко ему спать на твердом? Фото со спящим пассажиром появилось в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей хоть и нашли эту ситуацию забавной, но не смогли не отметить воспитание парня и то, что перед тем, как устроиться спать на лавочке, он снял обувь, которую он же заботливо поставил рядом. При этом, по всей видимости, уронив солнцезащитные очки. Вот что они пишут в комментариях:

— Воспитанный человек. Разулся. Молодец.

— Надеюсь, он выспался и у него все хорошо.

— Берите пример, если вы устали в общественном месте, разувайтесь и ложитесь.

— Ну прилег, и что такого, — удивляются некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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