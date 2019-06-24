«Когда мама запретила»: новосибирский школьник развеселил соцсети чулком-татуировкой
В новосибирской подземке можно встретить разных интересных персонажей. Вот и в этот раз внимание сибиряков привлек парнишка с забитой ногой. Так может показаться на первый взгляд. А вот если присмотреться, можно увидеть, что это не настоящая наколка, а имитация.
— Когда мама запретила бить татуху, — так подписал автор фото в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Такое смелое и оригинальное решение школьника понравилось сибирякам и нашло отклик среди пользователей соцсетей. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— О, а так можно было?
— Когда на пляже укрылся полотенцем и загорела только одна нога.
— Актуально! Надо будет попробовать.
ИСТОЧНИК KP.RU