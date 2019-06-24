2019-06-24T10:19:27+03:00
Общество

«Когда мама запретила»: новосибирский школьник развеселил соцсети чулком-татуировкой

Подросток немало удивил пассажиров метро своей татуировкой на всю ногу — к счастью, это оказалась обманка
Надежда ЯРКОВА
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Мальчик нашел оригинальное решение, если очень хочется тату. Фото: vk.com/subwaynsk.Мальчик нашел оригинальное решение, если очень хочется тату. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В новосибирской подземке можно встретить разных интересных персонажей. Вот и в этот раз внимание сибиряков привлек парнишка с забитой ногой. Так может показаться на первый взгляд. А вот если присмотреться, можно увидеть, что это не настоящая наколка, а имитация.

— Когда мама запретила бить татуху, — так подписал автор фото в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Такое смелое и оригинальное решение школьника понравилось сибирякам и нашло отклик среди пользователей соцсетей. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— О, а так можно было?

— Когда на пляже укрылся полотенцем и загорела только одна нога.

— Актуально! Надо будет попробовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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