За матерок – желтая карточка: православные батюшки провели футбольный турнир в Новосибирске
В Новосибирске прошел православный турнир по футболу. Сначала молитва, гимн, а затем - игра. По воротам били и священники, и прихожане – епархии организовали свои сборные.
Мини-футбольные матчи шли по полчаса: два тайма по 15 минут. Правила классические, но в придачу к ним – важный запрет.
«Кого-то приходится перевоспитывать прямо на поле» - священник рассказал о православном футбольном турнире. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Особенность нашего турнира – нецензурная брань безапелляционно наказывается желтой карточкой. Кого-то приходилось перевоспитывать прямо на поле, - объяснил Радио «Комсомольская правда» капитан команды Александро-Невского собора, иерей Андрей Тупиченко.
По словам отца Андрея, такое правило актуально для прихожан. Батюшки, все-таки, и сами не говорят по матушке.
Играли от души. А финал стал настоящей интригой. Шла последняя минута, а счет оставался равный: «2:2».
- Встретились сборная Каинской епархии и многократный чемпион нашего турнира - команда Вознесенского собора. За пять секунд до конца основного времени команда Каинской епархии забила решающий гол, - говорит отец Андрей.
В финале возникла серьезная интрига.
Кстати, православные батюшки не только в футбольном спорте сильны. Есть и борцы, и пауэрлифтеры. Недавно они провели интернет-челлендж: выполняли спортивные занятия, снимали на видео и выкладывали в сеть.
- Спортсменам мы несем слово Божие, а в церковную ограду несем спорт, чтобы священнослужители были бодрыми и служили на все 100%, - говорит руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии Борис Левитан. Кстати - мастер спорта по пауэрлифтингу.
«Хотим показать, что священники занимаются спортом» - православные батюшки рассказали про свой интернет-челлендж. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
ИСТОЧНИК KP.RU