За матерок – желтая карточка: православные батюшки провели футбольный турнир в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-24T09:51:12+03:00

Священники умеют ловко забивать голы, а еще – выжимать штангу и применять борцовские приемы

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске прошел православный турнир по футболу. Сначала молитва, гимн, а затем - игра. По воротам били и священники, и прихожане – епархии организовали свои сборные.

Мини-футбольные матчи шли по полчаса: два тайма по 15 минут. Правила классические, но в придачу к ним – важный запрет.

«Кого-то приходится перевоспитывать прямо на поле» - священник рассказал о православном футбольном турнире. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Особенность нашего турнира – нецензурная брань безапелляционно наказывается желтой карточкой. Кого-то приходилось перевоспитывать прямо на поле, - объяснил Радио «Комсомольская правда» капитан команды Александро-Невского собора, иерей Андрей Тупиченко.

По словам отца Андрея, такое правило актуально для прихожан. Батюшки, все-таки, и сами не говорят по матушке.

Играли от души. А финал стал настоящей интригой. Шла последняя минута, а счет оставался равный: «2:2».

- Встретились сборная Каинской епархии и многократный чемпион нашего турнира - команда Вознесенского собора. За пять секунд до конца основного времени команда Каинской епархии забила решающий гол, - говорит отец Андрей.

В финале возникла серьезная интрига.

Кстати, православные батюшки не только в футбольном спорте сильны. Есть и борцы, и пауэрлифтеры. Недавно они провели интернет-челлендж: выполняли спортивные занятия, снимали на видео и выкладывали в сеть.

- Спортсменам мы несем слово Божие, а в церковную ограду несем спорт, чтобы священнослужители были бодрыми и служили на все 100%, - говорит руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии Борис Левитан. Кстати - мастер спорта по пауэрлифтингу.

«Хотим показать, что священники занимаются спортом» - православные батюшки рассказали про свой интернет-челлендж. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU