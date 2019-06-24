ЧП под Новосибирском: крановщика, который сносил старый завод, убило балкой

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-24T08:42:19+03:00

Рабочий находился в кабине, когда рухнула балка. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

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В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту нарушения требований охраны труда, после того, как на рабочем месте погиб мужчина.

— Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня около 12 часов дня во время демонтажных работ здания на территории бывшего завода керамзита-бетонных изделий в городе Куйбышеве. Там при спуске металлической балки произошло ЧП. Балка упала на кабину крана, в которой находился 56-летний рабочий. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Куйбышевским межрайонным следственным отделом проводится проверка, возбуждено дело по статье — нарушение требований охраны труда.

— Сейчас следователи вместе с представителями контролирующих органов проводят комплекс проверочных действий, устанавливают все обстоятельства происшествия. Решение будет принято по результатам проверки, — добавили в ведомстве.

ЧП произошло в городе Куйбышеве. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU