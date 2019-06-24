2019-06-24T07:27:41+03:00
Общество

Деньги на воздух: места на парковке возле зоопарка продают в пять раз дороже, чем на кассе

На парковке новосибирского зоопарка с водителей берут в 5-6 раз больше денег, чем положено по кассе
Надежда ЯРКОВА
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Работник парковки попытался взять с сибиряка 250 рублей, но потерпел фиаско.Работник парковки попытался взять с сибиряка 250 рублей, но потерпел фиаско.Фото: Алексей ФОКИН
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Сибиряк возмутился «продавальщикам» парковочных мест возле новосибирского зоопарка, которые обдирают приезжающих.

— Вдоль дороги к зоопарку стоят парнишки с рукописными табличками «300 рублей» и «200 рублей». Подъезжаем на парковку, и на въезде парень с табличкой обозначает нам цену в 250 рублей. Мы проехали мимо него и припарковались. Работник в недоумении подбежал к нам и начал требовать оплатить 250 рублей за парковочное место, но немного растерялся, когда мы спросили у него наличие кассового аппарата и наличие документов на парковку, которых, конечно же, у него не оказалось, — описал ситуацию очевидец в группе Черный список — 54 в соцсетях в «ВКонтакте».

Он отметил, что на заданные вопросы, парень показал уже распечатанные чеки с номиналом 250 рублей, а по поводу документов — перенаправил в кассу — администрацию, которая находится в трех метрах на этой парковке.

— Когда мы туда подошли, то увидели, что цена парковочного места — всего 50 рублей, которые мы и заплатили. Работник же, стороживший нас даже у кассы, не дождавшись своих денег, убежал окучивать нового «клиента», — добавил сибиряк.

После увиденного, мужчина, столкнувшийся с ситуацией сам, сомневается, что администрация зоопарка не в курсе происходящих мошеннических схем на территории платной парковки своего зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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