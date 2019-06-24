Наехал, так наехал: новосибирский фургон оставил сочинца без выпивки в курьезном ДТП
Водитель фургона из Новосибирска сбил на «зебре» сочинца с велосипедом и выпивкой в руках.
— Инцидент произошел на одной из жарких улочек Сочи. Велосипедист переходил дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент, он увидел приближающийся фургон Citroen Berlingo, который, подъезжал к «зебре» на скорости и не успел затормозить. Пешеход, хоть и ускорился в последний момент, однако он все равно оказался сбит машиной на номерах с 154 регионом, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В результате падения, мужчина лишился спиртного, которое он нес в пакете. Сам велосипедист серьезно не пострадал, отделавшись ушибами.
Эта курьезная авария не осталась без внимания в интернете, комментаторы не упустили шанса пошутить про манеру езды новосибирских водителей:
— Этот сочинец не тренировался переходить дорогу на новосибирских улицах. За это и поплатился.
— Пешеход должен был убедиться в безопасности перехода.
Наехал, так наехал: новосибирский фургон оставил сочинца без выпивки в курьезном ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU