2019-06-24T05:42:09+03:00
Происшествия

Наехал, так наехал: новосибирский фургон оставил сочинца без выпивки в курьезном ДТП

ДТП с участием машины на номерах новосибирского региона произошла в жарком городе Сочи
Надежда ЯРКОВА
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Водитель фургона сбил сочинца, переходившего дорогу с велосипедом. Стоп-кадр с видео.Водитель фургона сбил сочинца, переходившего дорогу с велосипедом. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Водитель фургона из Новосибирска сбил на «зебре» сочинца с велосипедом и выпивкой в руках.

— Инцидент произошел на одной из жарких улочек Сочи. Велосипедист переходил дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент, он увидел приближающийся фургон Citroen Berlingo, который, подъезжал к «зебре» на скорости и не успел затормозить. Пешеход, хоть и ускорился в последний момент, однако он все равно оказался сбит машиной на номерах с 154 регионом, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В результате падения, мужчина лишился спиртного, которое он нес в пакете. Сам велосипедист серьезно не пострадал, отделавшись ушибами.

Эта курьезная авария не осталась без внимания в интернете, комментаторы не упустили шанса пошутить про манеру езды новосибирских водителей:

— Этот сочинец не тренировался переходить дорогу на новосибирских улицах. За это и поплатился.

— Пешеход должен был убедиться в безопасности перехода.

Наехал, так наехал: новосибирский фургон оставил сочинца без выпивки в курьезном ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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