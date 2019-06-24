2019-06-24T05:37:39+03:00
Общество

Вышла от друзей и пропала: в Новосибирске ищут 37-летнюю женщину в белой ветровке

Родственники почти неделю искали пропавшую сами, и только после обратились за помощью к волонтерам
Надежда ЯРКОВА
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сибирячка была у друзей, но выйдя из гостей до дома так и не доехала. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".сибирячка была у друзей, но выйдя из гостей до дома так и не доехала. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 37-летнюю Ольгу Владимировну Люфт, которая пропала в Октябрьском районе. Ее местонахождение неизвестно с 15 июня, а телефон женщины вне зоны поиска.

— В день пропажи она находилась не у себя дома, была в гостях. Потом вышла из квартиры друзей, но домой так и не вернулась. Сначала родственники ее искали сами, и лишь потом, спустя неделю, обратились к волонтерам, — рассказала подробности исчезновения женщины КП - Нолвосибирск руководитель инфогруппы поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые, прямые, до плеч. Была одета в белую ветровку с красными вставками, синие джинсы и балетки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Ольга, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

О местонахождении Ольги ничего не известно уже неделю, а её телефон не отвечает. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О местонахождении Ольги ничего не известно уже неделю, а её телефон не отвечает. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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