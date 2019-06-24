Погода на день в Новосибирске: 24 июня будет дождь и грозы

СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-24T03:29:08+03:00

Сегодня в городе будет дождливо и пасмурно. Фото: Влад КОМЯКОВ

В начале новой недели синоптики обещают пасмурный день с дождем и грозами

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Сегодня в городе будет довольно прохладно, до плюс 17 градусов днем, ожидается дождь, грозы и порывистый ветер.

— В понедельник, 24 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, местами гроза, днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Температура днем составит плюс 17-19 градусов, к ночи похолодает до плюс 8-10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по востоку местами умеренные дожди, ночью и утром при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 17-22 градусов, ночная около плюс 7-12 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам сегодня обещают небольшой дождь с температурой до плюс 16 градусов днем и до плюс 11 градусов ночью. В последующие дни погода изменится, в город вернется летняя жара до плюс 30- градусов, а осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU